To najpiękniejsza klawiatura świata. Fani konsol retro ją pokochają

8BitDo zaprezentowało swoją pierwszą w historii klawiaturę mechaniczną. Jej wygląd inspirowany jest konsolami NES i Nintendo Famicom.

Klawiatury mechaniczne to akcesoria, które już ze swojej definicji mają w sobie coś ze sprzętu retro. Nowy produkt firmy 8BitDo idzie jednak o krok dalej.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - klawiatura niczym Pegasu... tfu, NES

Popularna firma gaminngowa przygotowała swoją pierwszą klawiaturę mechaniczną, której design inspirowany jest kultowymi konsolami Nintendo: NES oraz Famicom (czyli w sumie tą samą konsolą, ale w wersji amerykańskiej i japońskiej, a u nas znaną jako Pegasus). Zastosowany schemat kolorystyczny oraz nadruki na klawiszach są niesamowicie klimatyczne i przywołują końską dawkę nostalgii nawet u osób, które same lat 80-tych pamiętać nie mogą.

Jeśli chodzi o technikalia, to mamy tu do czynienia z klawiaturą typu 75% wyposażoną w przełączniki Kailh Box White ze słyszalnym klikiem. Urządzenie obsługuje komunikację przewodową (USB) oraz bezprzewodową i to zarówno za pośrednictwem łączności Bluetooth, jak i z wykorzystaniem dedykowanego adaptera 2,4 GHz. Wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh ma natomiast gwarantować nawet 200 godzin pracy.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard z pewnością docenią użytkownicy, którzy lubią przy swoich klawiaturach dłubać. Przyciski są w pełni programowalne z poziomu dedykowanego oprogramowania 8BitDo Ultimate Software V2, a jeśli to dla kogoś mało, urządzenie przewiduję opcję wymiany switchy bez lutowania (hot-swap).

A, no i nie wspomniałem o najfajniejszej rzeczy - w zestawie oprócz samej klawiatury dostaniemy dwa wielkie przyciski. Po co? Nie mam pojęcia. No ale że one także są w pełni programowalne, to jakieś zastosowanie by się dla nich pewnie znalazło.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard - cena i dostępność

Klawiaturę można zamówić w przedsprzedaży. Aktualnie jest ona dostępna w oficjalnym sklepie producenta, gdzie zapłacimy za nią 99 dolarów. Wysyłka jest przewidywana na 20 września 2023.

Niestety póki co opcja wysyłki do Polski wydaje się być niedostępna, nad czym w redakcji niesamowicie ubolewamy. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że niebawem trafi ona do szerszej dystrybucji.

