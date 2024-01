Ta konsola wygląda jak z lat 80., ale możliwości ma na miarę XXI wieku

Firma AYANEO zaprezentowała nową konsolę, która powinna spodobać się fanom retro. Chociaż wygląda jak sprzęt z lat 80., to możliwości ma dużo większe.

AYANEO AM02, bo tak nazywa się urządzenie, po raz pierwszy zostało zapowiedziane jeszcze w grudniu. Jednak jutro (18 stycznia) rusza kampania crowdfundingowa na Indiegogo, w ramach której każdy z nas będzie mógł dołożyć się do projektu i przy odpowiednio wysokim wsparciu konsolę kupić. Na zdjęciach prezentuje się ona rewelacyjnie.

AYANEO AM02

AYANEO AM02 na pierwszy rzut oka wygląda jak konsola z lat 80. Swoją bryłą przywodzi na myśl przede wszystkim Nintendo NES, czyli legendarnego 8-bitowca, który w Japonii zadebiutował w 1983 roku. Jednak sam wygląd może być mylący, bowiem we wnętrzu AM02 skrywa całkiem wydajne podzespoły.

Konsola wyposażona jest między innymi w 4-calowy ekran dotykowy, umieszczony na górnej części obudowy. Ten ma wyświetlać różne informacje, jak np. aktualną datę czy godzinę, ale też służyć do sterowania niektórymi funkcjami urządzenia.

Natomiast w środku znalazło się miejsce na układ AMD Ryzen 7 7840HS. To 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu do 5,1 GHz oraz zintegrowaną grafiką Radeon 780M. W porównaniu do Ryzena 7 7840U, który znajduje się w wielu dzisiejszych handheldach, ma wyższe TDP, co powinno przełożyć się na znaczący wzrost wydajności.

Dokładna specyfikacja AYANEO AM02 nie jest jeszcze znana. Ze zdjęć możemy wywnioskować, że konsola ma między innymi złącza: DisplayPort, HDMI, mini-jack 3,5 mm, dwa Ethernet, dwa USB-C (w tym jedno zasilania) i cztery USB-A. Cena też pozostaje tajemnicą.

