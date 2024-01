MSI wyciąga asa z rękawa. Nadciąga OLED dla graczy

Szukasz nowego monitora, który zaoferuje dobre kolory i wysoką częstotliwość odświeżania? Zależy Ci na technologii OLED? W takim razie MSI ma coś dla Ciebie.

Współczesne gry, filmy oraz seriale oferują często fenomenalną oprawę audiowizualną. Jednak by móc się nią cieszyć potrzeba odpowiedniego sprzętu. A tak się składa, że znany tajwański producent w postaci firmy MSI rozszerza swoją ofertę monitorów skierowanych do graczy.

MSI MAG 341CQP oferuje zakrzywienie 1800R

MSI MAG 341CQP to 34-calowy, zakrzywiony monitor ultrapanoramiczny. Mamy tutaj do czynienia z 10-bitową matrycą OLED z technologią Quantum Dot. Mowa o rozdzielczości 3440 x 1400 pikseli i częstotliwości odświeżania do 175 Hz. Maksymalna jasność to do 1000 cd/m2, a czas reakcji wynosi 0,03 milisekundy.

Chociaż Tajwańczycy jak zwykle celują głównie w graczy to ich sprzęt oferuje również dobre odwzorowanie kolorów - 139% pokrycia palety sRGB, 99,3% dla DCI-P3 oraz 97,8% dla Adobe RGB. Wisienką na torcie jest wsparcie materiałów HDR co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400.

Panel I/O wyposażono w dwa złącza HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a, dwa USB typu A, jedno USB typu C oraz złącze słuchawkowe. Monitor dysponuje technologiami minimalizującymi zjawisko wypalania się matrycy OLED.

MSI MAG 341CQP trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena nie została zdradzona.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne