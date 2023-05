Polacy znów robieni w balona, chodzi o twój adres

Oszuści rozsyłają SMS-y, poprzez które próbują wyłudzić dane Polaków i tym samym narazić ich na straty.

Chociaż na dworze robi się coraz cieplej i słońce na dłużej zagląda do naszych domów, to nie przeszkadza to oszustom w szukaniu coraz to nowszych metod na wyłudzenie danych i kradzież pieniędzy. Dlatego, chociaż humoru możemy mieć coraz lepsze i powoli możemy myśleć o wakacjach, to cały czas musimy mieć się na baczności.

Oszustwo na niedostarczoną paczkę

Oszustwo na kuriera nie jest niczym nowym. Zazwyczaj polega na przesłaniu wiadomości SMS z informacją o konieczności dopłacenia jakiejś niewielkiej kwoty, np. 1 zł czy wręcz kilkudziesięciu groszy. Informacja zawiera link do strony, gdzie czynności można dokonać. Nic nadzwyczajnego, ale wciąż wiele osób nabiera się na tego typu metody.

Jednak tym razem na mój własny numer telefonu trafiła nieco inna wiadomość. Oszuści próbowali mi wmówić, że przez brak numeru mieszkania kurier nie był w stanie dostarczyć mi przesyłki. Oczywiście nie brakowało również linku do strony, gdzie informacje miałbym rzekomo uzupełnić.

Kliknięcie linku przenosi do witryny, która wygląda identycznie, jak strona Poczty Polskiej. Znajduje się na niej nawet komunikat o ciasteczkach, więc łatwo można się nabrać, nawet jeśli URL strony wydaje się całkowicie losowy (w tym przypadku była to strona ualzazwf.vip).

Uzupełnienie danych na takiej stronie to dla oszustów prosty sposób na wyłudzenie danych i potencjalnie również pieniędzy. Dlatego nigdy tego nie róbcie. Nie wierzcie w tego typu wiadomości SMS, a nawet jeśli wydają Wam się prawdziwe, to najlepiej skontaktować się z daną firmą oficjalnymi kanałami, np. rozmawiając z konsultantem przez telefon i potwierdzić problem.

Ostrzeżcie też swoich znajomych i rodzinę! Niestety, na takie oszustwa cały czas łapie się mnóstwo osób i nie myślcie, że Waszych bliskich nie może to spotkać.

