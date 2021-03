Asus ROG Strix XG43UQ, czyli 43-calowy monitor 4K z odświeżaniem 144 Hz

Asus zaprezentował monitor dla ekstremalnych graczy. Model oznaczony jako ROG Strix XG43UQ powinien zadowolić nawet szczególnie wybrednych. Wrażenie robi już sama specyfikacja.

Asus ROG Strix XG43UQ to monitor, który już na papierze pokazuje, że w trakcie jego projektowania prawdopodobnie nigdy nie padło słowo "kompromis". Wystarczy spojrzeć w jego specyfikację. W pierwszej kolejności jest to model aż 43-calowy, więc rozmiarem bardziej przypomina telewizor niż monitor. Po drugie, ma rozdzielczość 4K Ultra HD oraz odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. No i wreszcie oferuje złącza HDMI 2.1, więc nada się w zestawie z nowymi kartami graficznymi oraz konsolami PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tajwański producent wyposażył monitor XG43UQ w panel VA z obsługą VESA Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro oraz G-Sync Compatible), a także VESA DisplayHDR 100. Czas reakcji to 1 ms (MPRT), kontrast statyczny dobija do 4000:1,. a maksymalna jasność to z kolei 1000 nitów. Według Asusa model ROG Strix XG43UQ w 125 procentach pokrywa paletę barw sRGB oraz w 90 procentach DCI-P3. Nie brakuje też DSC (Display Stream Compression) oraz ALLM (Auto Low Latency Mode). Specyfikację uzupełniają cztery złącza HDMI (2 x HDMI 2.1 i 2 x HDMI 2.0), jedno DisplayPort, dwa USB 3.0, mini-jack 3,5 mm oraz głośniki stereo o mocy 10 W.

Premiera monitora zaplanowana jest na drugi kwartał 2021 roku. Cena w Polsce powinna oscylować w granicach 7000-7500 zł, co jak na 43-calowy model 4K z odświeżaniem 144 Hz nie jest kwotą aż tak wysoką.

