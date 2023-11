Karta graficzna z dyskiem SSD? To działa, i to całkiem nieźle

ASUS wprowadził do swojej oferty kartę graficzną GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD, która ma wbudowany slot na dysk półprzewodnikowy. Jak to działa? Całkiem nieźle.

ASUS kilka miesięcy temu po raz pierwszy zaprezentował kartę graficzną z wbudowanym slotem na dysk SSD. To, co początkowo wydawało się tylko prototypem, ostatecznie stało się pełnoprawnym produktem. Model GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD trafił do sprzedaży i została przetestowana.

ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD

Karta ma wbudowany slot na dysk SSD M.2 PCIe 5.0. Jest to możliwe, ponieważ modele z serii RTX 4060, w tym także wersja Ti, wykorzystują interfejs x8. Dzięki temu pozostałe 8 linii może być używana właśnie przed szybki dysk półprzewodnikowy.

Yony Yu, który w ASUSIE pełni rolę chińskiego menadżera ds. produktów, zaprezentował, jak działa ich karta graficzna ze slotem na dysk SSD. Włożył do niej nośnik Crucial T700 PCIe 5.0 o pojemności 2 TB. Ten uzyskał prędkości na poziomie 12,4 GB/sek odczytu sekwencyjnego oraz 11,7 GB/sek zapisu sekwencyjnego. W tym czasie grzał się maksymalnie do 50 stopni Celsjusza.

Z kolei Samsung 980 PRO z interfejsem PCIe 4.0 uzyskał odpowiednio 6,75 GB/sek odczytu i 4,8 GB/sek przy zapisywaniu danych. Jego temperatura maksymalna to 43 stopnie Celsjusza. W tym czasie GPU osiągało pułap 63 stopni.

