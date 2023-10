Karta graficzna z dyskiem SSD w końcu w sprzedaży. Ile kosztuje?

Kilkukrotnie zapowiadana, nietypowa karta graficzna ASUSA z wbudowanym dyskiem SSD w końcu trafiła do sprzedaży. Wiemy, ile kosztuje.

Kilka miesięcy temu ASUS zaprezentował nietypową kartę graficzną GeForce RTX 4060 Ti z wbudowanym miejscem na dysk M.2 SSD NVMe. Okazało się, że nie jest to tylko prototyp, a produkt, który ma trafić na sklepowe półki. W końcu się to stało i tym samym dowiedzieliśmy się, ile takie GPU kosztuje.

ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual

Karta graficzna ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual, bo tak brzmi jej pełna nazwa, trafiła w końcu do pierwszych sklepów. Przy okazji przeszła kilka zmian w porównaniu z prezentacjami sprzed kilku miesięcy, ale są one głównie kosmetyczne. Czujni konsumenci mogą zauważyć między innymi nową, plastikową osłonę na dysk.

Poza tym główne założenia zostały te same. Dysk korzysta częściowo z systemu chłodzenia karty graficznej, aby wyeliminować problemy z przegrzewaniem. Stworzenie takiej konstrukcji było możliwe, ponieważ modele RTX 4060 i 4060 Ti używają interfejs PCIe 4.0 x8, więc 8 pozostałych linii jest nieaktywnych. W tym przypadku są one aktywne i wykorzystuje je właśnie dysk SSD NVMe.

A co z ceną? Ta niestety nie jest niska. Karta pojawiła się w jednym ze sklepów w Finlandii i została wyceniona na 559 euro. To o 90 euro więcej niż analogiczny model bez miejsca na dysk SSD. Zatem jest dość drogo, ale jeśli komuś brakuje na płycie głównej slotów M.2, to jest to jakiś sposób.

