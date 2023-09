Masz taki router? Natychmiast go zaktualizuj, bo jest problem

Jeśli masz jeden z takich routerów, to jak najszybciej powinieneś go zaktualizować albo przynajmniej sprawdzić, czy nie zrobił tego automatycznie.

Routery mało przez kogo są systematycznie aktualizowane. Tymczasem są to jedne z kluczowych urządzenia w kwestii naszego bezpieczeństwa internetowego. Na przykład, jeśli masz jeden z modeli ASUSA, to aktualnie możesz paść ofiarą niebezpiecznego ataku. Dlatego czym prędzej go zaktualizuj, o ile urządzenie nie zrobiło tego już automatycznie.

Routery ASUSA podatne na atak

Chodzi konkretnie o trzy modele: RT-AX55, RT-AX56U_V2 oraz RT-AC86U. Wszystkie one mają luki bezpieczeństwa oznaczone jako CVE-2023-39238, CVE-2023-39239 i CVE-2023-39240. Są one związane z API zarządzającym funkcjami administratora. W skrócie pozwalają na odpalenie niechcianego kodu, a stąd już krótka droga do przejęcia naszych danych i wielu innych, niebezpiecznych czynności.

Wszystkie te luki zostały ocenione na 9,8 w 10-stopniowej skali bezpieczeństwa, co klasyfikuje je jako krytyczne. Dlatego czym prędzej należy zaktualizować router lub sprawdzić, czy ten nie zrobił tego sam z siebie, w sposób automatyczny. Urządzenia powinni mieć następujące wersje oprogramowania, aby czuć się bezpiecznym:

RT-AX55: 3.0.0.4.386_51948 lub nowsze

RT-AX56U_V2: 3.0.0.4.386_51948 lub nowsze

RT-AC86U: 3.0.0.4.386_51915 lub nowsze

Aktualizacje były wydawane w kilku ostatnich miesiącach. Model AX56U_V2 otrzymał łatkę już w maju 2023 roku. Jednak może być jeszcze wielu użytkowników, którzy nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa i wciąż korzystają ze starej wersji oprogramowania.

