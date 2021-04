Asus ROG Strix XG43UQ - pierwszy gamingowy monitor z HDMI 2.1

Firma Asus oficjalnie zapowiedziała monitor ROG Strix XG43UQ, który do sprzedaży trafi w maju. Jest to pierwszy gamingowy monitor ze złączem HDMI 2.1 w ofercie tego producenta.

Asus ROG Strix XG43UQ jest pierwszy gamingowym monitorem ze złączem HDMI 2.1. Tak przynajmniej twierdzi Asus, ale bezpieczniej byłoby założyć, że to pierwszy tego typu monitor w ofercie tajwańskiego producenta. Jest on wyposażony w 43-calową matrycę VA o rozdzielczości 4K Ultra HD z odświeżaniem na poziomie 144 Hz oraz czasem reakcji 1 ms (MPRT). Nie brakuje też DSC (Display Stream Compression) oraz AMD FreeSync Premium Pro.

Dwa złącza HDMI 2.1 pozwalają na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K z płynnością 120 Hz, ale Asus nie zapomniał też o DisplayPort 1.4, które radzi sobie nawet z 144 Hz w 4K (przy użyciu DSC). Według producenta monitor w 125% pokrywa paletę barw sRGB oraz w 90% DCI-P3. Jest też zgodny z certyfikatem DisplayHDR 1000, więc przy szerokim zakresie tonalnym powinien osiągać maksymalną jasność aż 1000 cd/m2. Oprócz tego wyposażony jest w dwa złącza USB 3.0, wyjście słuchawkowe oraz głośniki stereo o mocy 2 × 10 W.

Asus ROG Strix XG43UQ z podstawą ma wymiary 974,58 × 631,31 × 301,46 i waży 15,3 kg. Jest zgodny ze standardem VESA 100 × 100, więc można go powiesić na ścianie lub przy użyciu innego uchwytu. Do sprzedaży trafi już w maju, ale cena nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie nie będzie to tani monitor.

Zobacz: Ceny pamięci RAM cały czas rosną i będzie coraz gorzej

Zobacz: Na Amazonie pojawił się pierwszy laptop z układem graficznym GeForce RTX 3050

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechPowerUp