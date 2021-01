Asus ROG Claymore II - klawiatura dla graczy z odłączaną sekcją numeryczną

Asus zaprezentował nową klawiaturę mechaniczno-optyczną o nazwie ROG Claymore II. Jest to model skierowany do graczy, a jedną z jego ciekawszych funkcji jest możliwość odłączenia sekcji numerycznej.

Asus ROG Claymore II to nowa klawiatura mechaniczno-optyczna tajwańskiego producenta. Wyposażona jest w przełączniki ROG RX w wersji czerwonej lub niebieskiej do wyboru. Pierwsze są linearne i wymagają 40 gramów nacisku do aktywacji. Z kolei Blue są nieliniowe i w ich przypadku nacisk następuje po użyciu siły na poziomie 65 g. Obojętnie, który wariant wybierzecie, producent zapewnia o żywotności do 100 mln aktywacji, co w praktyce przekłada się na wiele lat bezawaryjnej pracy.

Bezprzewodowa klawiatura dla graczy

Klawiatura działa zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej. W przypadku odłączenia kabla akumulator o pojemności 4000 mAh zapewnia maksymalnie 40 godzin pracy z włączonym podświetleniem RGB lub nawet 100 godzin bez podświetlenia. Co więcej, szybkie ładowanie pozwala na 18 godzin pracy po zaledwie 30 minutach z podłączoną ładowarką (bez RGB). W wersji bezprzewodowej do komunikacji wykorzystywane jest połączenie radiowe na częstotliwości 2,4 GHz. Asus zapewnia, że opóźnienie wynosi zaledwie 1 ms i jest takie same, jak przy podłączeniu za pomocą kabla.

Jednak chyba najciekawszą funkcją klawiatury jest możliwość odłączenia całej sekcji numerycznej i stworzenie modelu TKL (tenkeyless). Co ważne, numpad może być używany po obu stronach klawiatury, dlatego też całą sekcję numeryczną można podłączyć także po lewej stronie i używać np. w formie skrótów do przygotowanych mark w grach z gatunku RTS lub MMO. Niestety, Asus na razie nie zdradził ani daty premiery, ani ceny klawiatury ROG Claymore II.

