Karta graficzna za 85 tys. zł. Brzmi jak żart, ale nim nie jest

Ta karta graficzna to ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhahab. Co jest w niej takiego wyjątkowego? Konstrukcja zawiera między innymi 6,5 gramów 24-karatowego złota, arabską kaligrafię i regionalne motywy. Cena standardowa to 6806 dolarów, czyli około 25 tys. zł. Jednak na eBayu model ten chodzi nawet po 85 tys. zł.