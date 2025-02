Huawei testuje swój najnowszy sprzęt w nietypowy sposób

Głównym celem naszego projektu „Szkice na kolanie” było sprawdzenie czy tablet nie ogranicza kreatywności twórców i może im zastąpić tradycyjny, papierowy szkicownik. Dlatego studenci używali go głównie w momentach przypływu inspiracji – starali się ją uchwycić i przelać na cyfrowe płótno. I to niezależnie od tego, gdzie akurat byli – w domu, parku czy kawiarni. Powstałe w ten sposób prace to forma artystycznej notatki – błyskawicznego zwizualizowania ulotnych odczuć. Podczas testów okazało się, że tablet nie tylko świetnie sprawdził się jako szkicownik, ale wręcz poszerzył jego możliwości o całą gamę realistycznie odwzorowanych narzędzi i technik malarskich.