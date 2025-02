Apple Watch SE 2 w świetnej promocji. Oszczędź 250 zł na zakupie

Czy jest to smartwatch idealny? Takie coś rzecz jasna nie istnieje. To jeden z najbardziej zaawansowanych zegarków na rynku. Jego szerokie możliwości, oraz gigantyczna baza aplikacji, które możemy na nim zainstalować zostawiają konkurencję w tyle. Jednocześnie ma on jedną wadę: baterię, która wystarczy na 18 godzin pracy. Jednak jeśli będziemy go ładować w czasie, kiedy śpimy, to nawet nie odczujemy tego, że trzyma na niej krócej, niż inne urządzenia. Problemem może być jednak pomiar snu.