Apple ma asa w rękawie. Składany iPhone ma działać dłużej

Nowe chipy sterujące ekranem – mniej energii, więcej możliwości

Według ostatnich doniesień, Apple opracowuje nowe układy scalone (IC) do sterowania ekranem, które będą wytwarzane w bardziej zaawansowanym procesie technologicznym. Dotychczasowe układy, produkowane w litografii 28 nm, mają zostać zastąpione wersją 16-nanometrową. Co to oznacza dla użytkowników?