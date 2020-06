Apple robi to lepiej niż Microsoft. Nowy procesor Apple zmiażdżył Surface Pro X

Programiści dostali już deweloperskie komputery Mac z nowymi procesorami Apple A12Z. Ich wydajność jest imponująca. Apple A12Z zmiażdżył jedynego konkurenta – procesor SQ1 Microsoftu i Qualcomma.

Podczas WWDC 2020 Apple zapowiedział, że będzie produkować własne procesory dla Maców. Będą to jednostki na architekturze ARM, podobne do tych, które są w iPadach Pro. Pierwsze już trafiły do programistów, którzy będą przygotowywać aplikacje dla nowej architektury komputerów Apple.

Apple A12Z rozłożył na łopatki Surface Pro X

Deweloperzy, którzy mają już dostęp do Maców Mini z nowym procesorem, przeprowadzili pierwsze benchmarki wydajności. Wyniki są imponujące. W teście Geekbench komputer osiągnął wyniki:

811 punktów w teście jednego rdzenia

punktów w teście jednego rdzenia 2871 punktów w teście multi-core

Apple A12Z ma w zasadzie tylko jednego konkurenta. To procesor SQ-1, opracowany przez Microsoft i Qualcomm. Znajdziemy go na razie tylko w Surface Pro X, który niedawno testowałam. Wydajność i energooszczędność tego komputera bardzo miło mnie zaskoczyła – nawet programy uruchamiane przez emulator działały żwawo.

Wyniki SQ-1 w tym samym teście to odpowiednio 764 i 2983 punkty. Jest więc ciut gorzej niż na maszynie z procesorem Apple. Pewnie zastanawiasz się teraz, czemu trąbię o sromotnej porażce Microsoftu przy tak małej różnicy w wyniku. Jest tu jeden haczyk, o którym nie napisałam wcześniej.

Geekbench działa na Surface Pro X natywnie, co oznacza, że ma dostęp do pełnej mocy obliczeniowej procesora. Na macOS Big Sur zaś benchmark musi korzystać z emulatora. Między programem i krzemem jest więc dodatkowa warstwa – Rosetta 2 – która w locie tłumaczy kod maszynowy. To proces trudny i kosztowny, a tu jest przeprowadzany w czasie rzeczywistym.

A teraz wyobraź sobie, jak programy będą śmigać bez dodatkowego obciążenia w postaci Rosetty 2. Projekt Windows on ARM zostanie daleko w tyle.

Dweloperski Mac Mini poza procesorem Apple A12Z ma również 16 GB RAM-u i dysk SSD o pojemności 512 GB.

