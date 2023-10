Apple pokazał nowe MacBooki Pro. Jest zaskoczenie

Apple zaprezentował nowe komputery z serii MacBook Pro. Są one wyposażone w układy M3, M3 Pro oraz M3 Max. Firma z Cupertino przygotowała małe zaskoczenie.

Apple zaprezentował nowe komputery przenośne z serii MacBook Pro. Firma z Cupertino odświeżyła modele 14- i 16-calowe. Na konferencji zabrakło nowej wersji 13-calowego laptopa i ten prawdopodobnie nie będzie już dłużej oferowany.

Apple M3, M3 Pro i M3 Max

Nowe laptopy Apple pod względem designu wyglądają bardzo podobnie do poprzednich modeli. Zmieniło się niewiele albo nic, przynajmniej z zewnątrz. Największych zmian komputery doczekały się wewnątrz, bowiem wyposażone są w najnowsze układy M3, M3 Pro oraz M3 Max.

Pierwszy z nich, ten najsłabszy, oferuje w sumie 8 rdzeni (4P + 4E) i od 8 do 10 jednostek graficznych. Składa się z 20 mld tranzystorów i obsługuje do 24 GB pamięci RAM. Apple M3 Pro to 12 rdzeni CPU (6P + 6E), 18 rdzeni GPU, 37 mld tranzystorów i do 36 GB pamięci RAM. Ostatni, najmocniejszy model, oferuje aż 16 rdzeni CPU (12P + 4E), 40 rdzeni GPU, 92 mld tranzystorów i do 128 GB pamięci RAM. Wszystkie produkowane są w litografii 3 nm i mają po 16 jednostek Neural Engine.

Dziwić może fakt, że w trakcie prezentacji Apple porównał układy z serii M3 to pierwszej generacji, czyli M1. Nowe jednostki mają mieć o 30 proc. wydajniejsze rdzenie Performance i o 50 proc. wydajniejsze rdzenie Efficiency, co ma przełożyć się w sumie na 35 proc. lepszą wydajność ogólną przy zużyciu tej samej energii. Rzecz w tym, że w porównaniu z serią M2 wzrost nie jest już tak duży. Można go wręcz określić niewielkim.

W Polsce ceny 14-calowego modelu MacBook Pro zaczynają się od 8999 zł za wersję z układem M3. Za wariant z M3 Pro zapłacimy co najmniej 11499 zł, a laptop z M3 Max kosztuje aż 18699 zł. Z kolei wersja 16-calowa to co najmniej 13999 zł za wersję z M3 Pro i 19999 zł za wariant z M3 Max (nie ma modelu z układem M3). Jak widać, jest horrendalnie drogo, ale to już standard w przypadku sprzętów Apple.

