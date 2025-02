iPhone 17 może dostać coś, co smartfony z Androidem mają od dawna

Apple dogania Androida

Jednym z najbardziej intrygujących przecieków na temat iPhone’a 17 Pro jest możliwość dodania bezprzewodowego ładowania zwrotnego (reverse wireless charging). Apple ma testować tę funkcję z mocą 7,5 W , co pozwoliłoby na bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń, na przykład AirPodsów czy zegarków Apple Watch bezpośrednio z tylnej obudowy iPhone’a.

Co ciekawe, Apple od dawna rozważało implementację tej technologii. Już w iPhone’ach 12 pojawiły się odpowiednie komponenty, ale ich działanie było ograniczone jedynie do ładowania baterii MagSafe Battery Pack. Kolejne plotki sugerowały, że firma planowała pełne wsparcie dla tej funkcji w iPhone’ach 14, ale ostatecznie zrezygnowała z jej wdrożenia. Wygląda na to, że dopiero iPhone 17 może w pełni wykorzystać ten potencjał – choć na oficjalne potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać.