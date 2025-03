iPhone 17 dostanie lepszy aparat do selfie i autorski układ Wi-Fi 7

Przedni aparat 24 Mpix – duży skok jakościowy

Jedną z największych nowości w iPhonie 17 ma być ulepszony przedni aparat. Apple planuje podnieść jego rozdzielczość z 12 Mpix do 24 Mpix, co stanowi znaczący skok technologiczny. Wprawdzie większa liczba megapikseli nie zawsze przekłada się na lepszą jakość zdjęć, ale patrząc na sukces 48-megapikselowego aparatu głównego w poprzednich modelach, można spodziewać się pozytywnych efektów. Nowy aparat będzie wyposażony w sześcioelementowy obiektyw (6P), co pozwoli na redukcję aberracji optycznych i poprawę jakości obrazu.