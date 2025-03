iPhone 17 Air miał być bardziej rewolucyjny. Plany pokrzyżowało unijne prawo

Apple dąży do świata bez portów, ale jeszcze nie teraz

Początkowo gigant z Cupertino planował, by iPhone 17 Air był pierwszym iPhonem całkowicie pozbawionym portów. Oznaczałoby to całkowitą rezygnację z USB-C, co wpisywałoby się w długofalową strategię Apple'a dążącego do urządzeń opartych wyłącznie na ładowaniu bezprzewodowym.