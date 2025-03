iPhone 16e z problemami. Użytkownicy narzekają

iPhone 16e został przyjęty z umiarkowanym entuzjazmem. Z jednej strony to całkiem spore usprawnienie w porównaniu do poprzednika, czyli modeli iPhone SE 3. Z drugiej strony to nadal dość mocno ograniczony sprzęt, za który trzeba zapłacić co najmniej 3 tys. zł, a w najbogatszej wersji nawet 4,5 tys. zł. Jeszcze gorzej robi się w momencie, gdy poczytamy opinie samych użytkowników.