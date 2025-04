Apple iPhone 16 Pro Max kupisz dziś w świetnej promocji. Koło takiej okazji trudno przejść obojętnie

Użytkownicy iPhone Pro Max dzielą się na dwie grupy: osoby, które faktycznie potrzebują najwyższego modelu z tej serii i na takie, które po prostu go chcą . Tak naprawdę to bez znaczenia, do której z tej grup należysz. W końcu nikt nie lubi przepłacać za dany produkt , skoro może go kupić znacznie taniej . Mowa tu o cenie 5499 złotych .

iPhone 16 Pro Max

Opisywanie tego modelu nie ma większego sensu. Każdy, kto jest nim zainteresowany, doskonale wie, z czym ma do czynienia. Jest to w końcu smartfon, który świetnie sprawdza się w każdym scenariuszu. Wydajność, jakość zdjęć, filmów, muzyki… na każdym polu to ścisła czołówka. Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest fakt, że mamy tu do czynienia z modelem 256 GB pamięci wewnętrznej, oraz białą wersją kolorystyczną. A wszystko to za jedyne 5499 złotych.