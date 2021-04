Nowy iPad Pro 12,9" nie pasuje do starszej klawiatury Magic Keyboard

Najnowszy iPad Pro 12,9 cala nie jest kompatybilny z kosztowną klawiaturą Magic Keyboard z ubiegłorocznego modelu. To wina większej grubości nowego tabletu.

Mamy niezbyt dobrą wiadomość dla osób, które miały iPada Pro z większym ekranem w wersji z 2018 lub 2020 roku i dokupiły do niego klawiaturę Magic Keyboard, kosztującą grubo ponad 1000 zł. Jeśli będą one chciały uaktualnić sprzęt do najnowszego tabletu Apple'a z wyświetlaczem o przekątnej 12,9 cala, będą musiały też kupić nową klawiaturę.

Jak się okazuje, nowy iPad Pro 12,9" jest o pół milimetra grubszy od swojego poprzednika, przez co klawiatura Magic Keyboard z 2020 lub 2018 roku, będąca równocześnie etui na tablet, nie pasuje do nowego sprzętu. Spekuluje się, że większa grubość tabletu wynika z bardziej złożonej konstrukcji ekranu Mini LED. Problem ten nie dotyczy nowego iPada Pro 11" , w którym tej technologii nie zastosowano. Dzięki temu mniejszy tablet ma te same wymiary (w tym grubość), co jego poprzednicy.

Nowa klawiatura Magic Keyboard kosztuje 1699 zł. Sam iPad Pro 12,9" to wydatek od 5499 zł (128 GB pamięci masowej) do 10999 zł (2 TB pamięci masowej).

