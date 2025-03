Apple czuje oddech Huaweia na chińskim rynku premium

Apple miał kiedyś naprawdę potężną pozycję w Chinach. Tim Cook traktował ten kraj jako absolutny priorytet razem z USA. Dlatego następca Steve'a Jobsa regularnie osobiście spotykał się z chińskimi dygnitarzami. Apple poszedł też na współpracę z Chinami, czego efektem jest to, ze Apple App Store w Chinach... jest. To ważne, bo Google Play nie ma. Chińczycy korzystają z całkowicie własnych sklepów z aplikacjami.

Huawei ściga Apple'a. Skutecznie

Powody spadku Apple'a i wzrost Huaweia to przede wszystkim to, że Apple po macoszemu podchodzi do AI w smartfonach. To bardzo ważna rzecz na rynku chińskim. Apple przestał też kojarzyć się z innowacjami. Wisienką na torcie jest wzrost patriotyzmu gospodarczego wśród chińskich klientów.