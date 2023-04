Inżynier AMD zdradził informacje o kolejnych procesorach Czerwonych

Jeden z pracowników AMD, który jest starszym inżynierem ds. projektowania krzemu, prawdopodobnie przez przypadek zdradził informacje na temat kolejnych procesorów AMD Zen 5 i Zen 6.

Procesory AMD Zen 4 to wciąż świeża sprawa. O ile standardowe modele nie okazały się wielkim sukcesem, tak już modele z pamięciami 3D V-Cache są bardzo udane. Chociaż ich premiera odbyła się dosłownie przed chwilą, to już docierają do nas informacje na temat kolejnych modeli z architekturą Zen 5 oraz Zen 6.

Nowe procesory AMD

Informacje pochodzą od MD Zaheera, który w AMD zatrudniony jest na stanowisku starszego inżyniera ds. projektowania krzemu. Mężczyzna na swoim profilu na LinkedIn opublikował dokument, który prawdopodobnie nie powinien ujrzeć światła dziennego. Co prawda został już usunięty, ale w sieci nic nie ginie i dlatego wiem, co dokładnie się w nim znajdowało.

Z dokumentu wynika, że kolejne procesory AMD Zen 5 szykowane są z myślą o litografii 3 nm. Na ten moment znane są pod kodową nazwą Nirvana. Z plotek wynika, że premiera może odbyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Poza tym Czerwoni pracują też nad architekturą Zen 6. Ta projektowana jest pod kątem litografii 2 nm. Tutaj nazwa to z kolei Morpheus. Kwestia ewentualnej premiery jest dużym znakiem zapytania, ale mówi się, że najwcześniej będzie to końcówka 2025 roku.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware