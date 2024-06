AMD prezentuje nowe procesory AMD Granite Ridge. Już oficjalnie

W nocy czasu polskiego firma AMD oficjalnie zaprezentowała nowe procesory z serii Granite Ridge. Układy stworzone zostały z myślą o komputerach stacjonarnych i mają przynieść duży wzrost wydajności względem poprzedniej generacji.

W nocy rozpoczęły się targi Computex 2024 na Tajwanie. Jednym z ważniejszych wydarzeń była prezentacja AMD, na której firma zaprezentowała całą gamę nowości. Jedną z najważniejszych zapowiedzi są nowe, desktopowe procesory z serii Granite Ridge (Zen 5), czyli seria Ryzen 9000.

Procesory AMD Granite Ridge

W sumie AMD wprowadza cztery nowe procesory: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Wszystkie mają podobną konfigurację, jak modele z serii Ryzen 7000. Oznacza to maksymalnie 16 rdzeni w najwyższym wariancie, z obsługą 32 wątków, ponieważ Czerwoni — inaczej niż Intel — nadal oferują SMT, czyli wielowątkowość.

Według AMD najmocniejszy model Ryzen 9 9950X jest w grach wydajniejszy od Intel Core i9-14900K od 4 do 23 proc. (w zależności od tytułu) oraz od 7 do 56 proc. w aplikacjach użytkowych. W sumie nowe układy mają oferować o 16 proc. lepszą wydajność IPC (instructions per point) w porównaniu z serią Ryzen 7000.

Warto jeszcze wspomnieć, że AMD pokusiło się o kilka zmian w mikroarchitekturze procesorów. To między innymi wyższa przepustowość dla instrukcji front-end oraz zwiększona przepustowość danych między pamięciami cache. Procesory budowane są w litografii TSMC N4 dla chipletów oraz TSMC N6 dla bloku I/O. Obsługują pamięci DDR5 oraz socket AM5, chociaż jednocześnie AMD zaprezentowało nowy chipset X870.

Nowe procesory trafią do sklepów 31 lipca. Ceny nie są jeszcze znane. Z kolei pod koniec roku AMD ma zaprezentować usprawnione modele z pamięciami 3D V-Cache, czyli serię Ryzen 9000 X3D.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD