AMD traci, a Intel zyskuje - dlaczego wolimy kolor niebieski?

Procesory jakiej firmy cieszą się największą popularnością? Chociaż w ostatnich latach coraz bardziej zyskiwało AMD, to zdaje się, że dynamika się odwróciła.

Przez wiele lat Intel nie miał sobie równych na rynku procesorów. AMD, chociaż próbowało różnymi sposobami, nie było w stanie dorównać swojemu rywalowi, szczególnie jeśli chodzi o wydajność w grach. To zaczęło się zmieniać po premierze pierwszej generacji Ryzenów i dzisiaj Czerwoni nie mają powodów do wstydu. Są w stanie realnie rywalizować z Intelem pod względem wydajności, także w grach. Między innymi dlatego AMD zaczęło mocno zyskiwać, w czym udział miał też sam Intel i jego problemy. Jednak dynamika zdaje się zmieniać i to znowu Niebiescy zwiększają przewagę.

Intel zyskuje na rynku procesorów

Jednym z najlepszych wyznaczników popularności procesorów są statystyki Steama. Największa platforma z grami zbiera informacje od tysięcy, a pewnie nawet i milionów graczy na całym świecie. Tak duża baza użytkowników jest nie do przecenienia. Wynika z niej, że o ile w ostatnich latach na popularności zyskiwały procesory AMD, tak teraz znowu przewagę buduje Intel. Cały czas wśród użytkowników Steama to właśnie CPU Niebieskich cieszą się największym powodzeniem. W swoich komputerach ma je aż 71,47% użytkowników. Pozostałe 28,53% należy do AMD i jest to spadek 1,72 punkty procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Czemu trend się odwrócił? Odpowiedź wydaje się w gruncie rzeczy prosta. W tym momencie to procesory Intela są lepszą propozycją dla graczy. Weźmy np. model Ryzen 5 3600, który kosztuje w tym momencie około 850 zł. W podobnej cenie jest Intel Core i5-11400F, który jest jednak dużo wydajniejszy w grach, oferując w wielu grach 10-20% więcej klatek na sekundę. W takiej sytuacji wybór procesora jest oczywisty i ma to przełożenie na sprzedaż.

Zobacz: Nvidia znów kokietuje graczy: trzy dni, cztery tytuły

Zobacz: Chińscy górnicy wyprzedają karty graficzne. Ceny niższe od rynkowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (LuiN), Steam

Źródło tekstu: TechSpot, Steam