AMD w najlepszej sytuacji od 15 lat

AMD ma powodu do świętowania. Sytuacja firmy na rynku procesorów jest najlepsza od 15 lat. Czy Czerwoni mają kryzys za sobą?

AMD ma powody do świętowania. Wygląda na to, że najgorsze momenty są już dawno za nimi, a przyszłość maluje się w kolorowych barwach. To zasługa bardzo udanych procesorów z serii Ryzen, Threadripper oraz EPYC, które podbijają tak komputery stacjonarne w naszych domach, jak i wszelkiej maści serwery i superkomputery. Czerwoni tak naprawdę są w najlepszej sytuacji od 15 lat.

AMD dobrze radzi sobie na rynku procesorów

W 2006 roku AMD odpowiadało za 25,3 procent rynku procesorów. Niestety, później nadszedł ogromny kryzys, który na kilka lat praktycznie wykluczył firmę z rynku. Czerwoni nijak nie byli w stanie konkurować z Intelem. To zmieniło się dopiero za sprawą układów Ryzen, Thredripper oraz EPYC, dzięki którym AMD systematycznie odbudowywało swoją pozycję. Ta dzisiaj jest najlepsza od wspominanego 2006 roku, czyli aż od 15 lat.

W tym momencie AMD może pochwalić się udziałami w rynku procesorów na poziomie 24,6 procent. To drugi najlepszy wynik w historii firmy. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce zostanie on pobity. Co ważne, dobrą sytuację widać to też na rynku laptopów, na którym niemal zawsze królował Intel. Czerwoni odpowiadają aktualnie za 22 procent rynku układów mobilnych x86. To wzrost o 1,8 punktów procentowych rok do roku i zarazem najlepszy wynik w historii AMD.

