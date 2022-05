Procesor AMD Ryzen 7000 Raphael przetestowany. Co wiemy o procesorze?

Pierwszy procesor AMD Ryzen 7000 z desktopowej serii Raphael pojawił się w bazie OpenBenchmarking. Na papierze układ robi wrażenie.

Jeszcze w tym roku zadebiutują pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 z architekturą Zen 4. Na początku do sprzedaży trafią modele Raphael, czyli przygotowane z myślą o desktopach. Jeden z nich pojawił się w bazie OpenBenchmarking, co zdradza trochę informacji na temat jego specyfikacji (rym niezamierzony).

AMD Ryzen 7000 Zen 4 Raphael

Procesor oznaczony został jako AMD Eng Sample 100-000000666-20_Y. Z zapisu dowiadujemy się, że wyposażony jest w 8 fizycznych rdzeni, które obsługują 16 wątków. Maksymalne taktowanie to 5,21 GHz, co stanowi dużą poprawę w stosunku do Ryzena 7 5800X, który osiąga do 4,7 GHz, a jest najwyżej taktowanym modelem Zen 3. To poprawa o około 11 proc.

Testy zostały wykonane na płycie głównej, która identyfikuje się jako AMD Splinter-RPL. To oczywiście konstrukcja z socketem AMD AM5. Zestaw składał się też z 16 GB pamięci RAM (zapewne DDR5), dysku Samsung 980 PRO 1 TB oraz zintegrowanego układu graficznego AMD GFX1036 512 MB, który wykorzystuje architekturę RDNA 2. Pod względem wydajności idzie on na ten moment w parze z Vega iGPU.

Jeśli plotki się potwierdzą, to AMD powinno oficjalnie zaprezentować nowe układy na tegorocznych targach Computex 2022, które odbędą się jeszcze w maju. Oczywiście nie oznacza to, że w tym samym czasie trafią one do sprzedaży. Rynkowa premiera to prawdopodobnie trzeci lub czwarty kwartał tego roku.

Zobacz: AMD FSR 2.0 tak dobre jak NVIDIA DLSS? A przy tym dostępne dla każdego

Zobacz: Piekło zamarzło. NVIDIA wchodzi w open source dla GPU na Linuksie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech