AMD obniża ceny nowych Ryzenów i to o kilkaset złotych

W końcu zadebiutował procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, który jest bezpośrednim następcą niezwykle udanego Ryzena 7 5800X3D. Już teraz nowy układ wskoczył na czoło listy najczęściej kupowanych na Amazonie (chociaż jeszcze nie w Polsce). Przy okazji Czerwoni przyszykowali kilka obniżek cen, w tym także najnowszych modeli.

Obniżka cen procesorów AMD

Po premierze procesora Ryzen 7 7800X3D AMD obniżyło cenę dwóch pozostałych modeli z pamięciami 3D V-Cache. Mowa o układach Ryzen 9 7950X3D oraz Ryzen 9 7900X3D. Na oficjalniej stronie producenta są one tańsze o odpowiednio 100 oraz 50 dolarów w porównaniu z cenami rekomendowanymi. W przeliczeniu na złotówki daje to około 430 i 215 zł, więc nie jest to mała promocja. Na ten moment nie wiemy, czy jest to okazja ograniczona czasowo, czy może stała obniżka.

Poza tym procesory AMD tanieją też w wielu sklepach, w tym także w Europie. Widać to także w Polsce. Weźmy na przykład model Ryzen 7 5800X3D, który jeszcze w styczniu kosztował ponad 1600 zł. Dzisiaj można go kupić za niecałe 1500 zł. Podobnie jest z modelami z serii 7000, np. Ryzenem 7 7700X, który kosztuje aktualnie około 1600 zł, a w styczniu trzeba było za niego zapłacić ponad 1800 zł.

