AMD Ryzen 7 7800X3D już został podkręcony i to pomimo blokady

AMD Ryzen 7 7800X3D został podkręcony powyżej 5,0 GHz i to pomimo ograniczeń. Jednak nie jest to łatwe do osiągnięcia.

Ukazały się pierwsze testy wydajności procesora AMD Ryzen 7 7800X3D i zgodnie z oczekiwaniami jest on zarówno królem wydajności, jak i opłacalności, przynajmniej w grach. Układ niewiele ustępuje znacznie droższemu Ryzenowi 9 7950X3D, a czasami okazuje się nawet lepszy. W pokonanym polu zostawia też Intela i model Core i9-13900K.

W osiągnięciu takiej wydajności pomogły pamięci 3D V-Cache, które jednak mają swoje ograniczenia. W związku z ryzykiem nadmiernego nagrzewania AMD musiało wprowadzić limit podkręcania. Dla zwykłego użytkownika dostępne są: tryb PBO (Precision Boost Overdrive) oraz funkcja Curve Optimizer, które pozwalają zyskać trochę dodatkowej mocy, ale ręczne OC nie jest możliwe. Tyle teoria. W praktyce nie oznacza to, że limitu nie da się obejść, chociaż nie jest to łatwe.

AMD Ryzen 7 7800X3D podkręcony do 5,4 GHz

Takim osiągnięciem może pochwalić się znany overclocker ASUSA o pseudonimie SkatterBencher. Opublikował on wideo, na którym pokazuje, jak udało mu się podkręcić nowy procesor do 5,4 GHz na jednym rdzeniu (wzrost o 10 proc.) oraz 4,85 GHz na wszystkich rdzeniach (wzrost o 7,7 proc.). Było to możliwe dzięki płycie ASUS ROG Crosshair X670E Hero, która ma dwa zewnętrze generatory BCLK. Nie obyło się też bez overvoltingu, czyli podwyższenia napięć procesora.

Dzięki podkręceniu AMD Ryzen 7 7800X3D uzyskał identyczną wydajność w programach, jak AMD Ryzen 7700X (te nie wykorzystują tak efektywnie pamięci 3D V-Cache, jak właśnie) gry. Niestety, nie wiemy, jak overclocking wpłynął na liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w różnych produkcjach. W planach jest podkręcenie procesora do 5,6 GHz.

