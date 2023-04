AMD Ryzen 7 7800X3D w grach jest szybszy niż Core i9-13900K

W sieci pojawił się wykres wydajności procesora Ryzen 7 7800X3D w zestawieniu z Core i9-13900K. AMD przekonuje, że ich układ jest szybszy.

AMD na razie zaprezentowało jeden procesor Ryzen 7000 z pamięciami 3D V-Cache. Mowa oczywiście o modelu Ryzen 9 7950X3D, który w grach wyprzedza nawet Core i9-13900K (chociaż wiele zależy od tytułu). Podobnie ma być w przypadku modelu Ryzen 7 7800X3D, a tak przynajmniej wynika z wykresu AMD.

Wydajność AMD Ryzen 7 7800X3D

Serwis VideoCardz dotarł do wykresu, który prawdopodobnie został przygotowany przez AMD. Widzimy na nim porównanie wydajności procesora Ryzen 7 7800X3D z Core i9-13900K. Wykorzystano do tego aż 21 różnych gier, więc próbka jest dość duża. Co prawda nie w każdym tytule AMD okazuje się szybsze, ale w większości to właśnie układ Czerwonych radzi sobie lepiej.

Co ważne, testy zostały wykonane w rozdzielczości 1080p. To dobrze. W niskich rozdzielczościach procesor odgrywa większą rolę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć realne różnice między poszczególnymi modelami (w 4K wykresy zapewne byłyby niemal identyczne, bo ograniczeniem byłoby przede wszystkim GPU). Z tych 21 gier w aż 13 procesor AMD okazuje się wydajniejszy. W dwóch liczba klatek na sekundę jest identyczna, a w 6 produkcjach to Intel okazuje się lepszy.

Jeśli podliczymy wszystkie wyniki, to wychodzi na to, że AMD Ryzen 7 7800X3D jest średnio o 6,9 proc. bardziej wydajny w grach niż Intel Core i9-13900K. Nie mówię, że nie jest to możliwe, ale zalecam ostrożność. Trzeba jednak pamiętać, że to wykres przygotowany przez AMD, więc lepiej poczekać na niezależne testy. Nie zmienia to faktu, że zapowiada się bardzo ciekawy układ dla graczy. Poprzednik (5800X3D) był niezwykle udany.

Zobacz: Najnowsze płyty główne AMD są drogie i wybrakowane

Zobacz: GeForce RTX 4070 zużyje mało energii, ale będzie przy tym wydajny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz