AMD szykuje nowe procesory Zen 4. Poznaliśmy ich specyfikację

AMD szykuje dwa nowe procesory z architekturą Zen 4. Specyfikacja obu pojawiła się w bazie programu Geekbench, którym zostały też przetestowane.

W bazie programu Geekbanch pojawiły się dwa nowe procesory AMD z architekturą Zen 4. To modele Ryzen 7 7800X oraz Ryzen 3 7300X. W obu przypadkach poznaliśmy dokładną specyfikację układów oraz wydajność.

Dwa nowe procesory Ryzen 7000

Zacznijmy od procesora mocniejszego, czyli AMD Ryzen 7 7800X. Z bazy Geekbench wynika, że będzie miał on 10 rdzeni i obsłuży 20 wątków. Oznaczałoby to o 2 rdzenie więcej niż jego poprzednik. Bazowe taktowanie to 4,5 GHz, ale w Boost rośnie nawet do 5,4 GHz. Poza tym CPU ma 64 MB pamięci cache trzeciego poziomu, czyli dwa razy więcej niż Ryzen 7 7700X.

Natomiast Ryzen 3 7300X to model 4 rdzeniowy i 8 wątkowy o bazowym taktowaniu na poziomie 4,5 GHz, które rośnie do 5,0 GHz. Ma 32 MB pamięci cache L3. W obu przypadkach procesory działały w zestawie z płytą główną Aorus B650 Elitex AX i tak też zostały przetestowane.

Jeśli chodzi o wydajność, to Ryzen 7 7800X uzyskuje 2097 pkt w teście jednordzeniowym i 16163 pkt w teście wielordzeniowym. W tym drugim wypada o około 15 proc. lepiej niż Ryzen 7 7700X. Z kolei Ryzen 3 7300X zdobywa odpowiednio 1984 oraz 7682 pkt, co pokazuje, że jest to układ dla mniej wymagających użytkowników.

Źródło zdjęć: Alberto Garcia Guillen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz