AMD Radeon RX 9060 XT trafia do sprzedaży. Ale w Polsce jak w lesie

Wczoraj zeszło embargo na testy nowej karty graficznej AMD , a w sieci pojawiły się pierwsze recenzje Radeona RX 9060 XT . Dzisiaj zaś układy trafiły do oficjalnej sprzedaży na całym świecie, a konsumenci mogą wybierać między modelem z 8 GB pamięci VRAM wycenionym na 299 dolarów oraz 16 GB za 349 dolarów . A jak to wygląda w Polsce? Jak na razie niezbyt dobrze.

Dostępność w Polsce jest słaba, ale powinno się to szybko zmienić

Aktualnie morele.net nie posiadają wcale Radeona RX 9060 XT w swojej ofercie. Podobnie wygląda to w przypadku Sferis.pl, Media Expert czy ProLine. Lepiej wypada Komputronik, który wymienia aż 10 modeli na swojej stronie w cenach od 1449 do 2099 złotych. Jednak żadnego nie da się dodać do koszyka, jest tylko informacja o dostępności w salonach.