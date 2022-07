Nadciąga zatrzęsienie płyt głównych dla AMD. W tym wersje specjalne

Planujesz kupno nowego procesora od AMD? Konieczna będzie też nowa płyta główna! Jeden z tajwańskich producentów zdradził jakie modele szykuje na premierę.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów od AMD. Mowa oczywiście o konsumenckiej serii Ryzen 7000, która pozwoli Czerwonym na dogonienie Intela. Fani AMD zyskają wreszcie obsługę najnowszych i najwydajniejszych standardów takich jak interfejs PCI Express 5.0 czy pamięci RAM typu DDR5.

Procesory AMD Ryzen 7000 zadebiutują już tej jesieni

Niestety, po latach wspierania gniazda AMD AM4 przyjdzie pora na zmiany. Nowe procesory przejdą z przestarzałej technologii PGA, na pewniejsze LGA, a tym samym otrzymamy nowy socket w postaci AMD AM5. To oznacza konieczność wymiany dotychczasowych płyt głównych na nowe.

AMD i partnerzy szykują przynajmniej cztery główne chipsety dla nowych płyt głównych. Będą to kolejno układy AMD X670E, X670, B650 i B650E. Litera "E" w nazwie jest skrótem od słowa "extreme".

W przypadku chipsetów AMD X670E i X670 główną różnicą jest OC. Pierwszy układ ma zaoferować "ekstremalne możliwości podkręcania", druga zaś tylko "podkręcanie dla entuzjastów". Oba zaoferują PCIe 5.0 zarówno dla kart graficznych, jak i nośników danych.

Platformy B650 mają być skierowane do przeciętnego zjadacza chleba. Ich cena będzie niższa, a przez to PCI Express 5.0 ograniczono tylko do SSD typu M.2. Jeśli jednak nie interesuje Was wybitnie podkręcanie, a mimo tego chcecie korzystać z GPU z PCIe 5.0 to tutaj z pomocą przyjdą nieco droższe (acz nadal tańsze od X670/X670E) płyty główne z układem B650E.

Jeden z Tajwańskich producentów w postaci ASRocka zdradził nazwy szykowanych przez siebie płyt głównych. Mowa o 17 różnych modelach dostępnych w standardzie ATX, Micro ATX lub Mini ITX. W tym przynajmniej jeden zaprojektowany dla znanej w Polsce, amerykańskiej firmy NZXT.

Topowe, najdroższe płyty główne z układami AMD X670(E) pojawia się na premierę procesorów AMD Ryzen 7000, a więc w okolicach września 2022. Tańsze platformy AMD B650 zadebiutują nieco później.

