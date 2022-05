AMD potwierdza ważną informację na temat nowego chipsetu B650

AMD potwierdziło ważną informację w kontekście nowego chipsetu B650 do procesorów Ryzen 7000. Ten pozwoli na overclocking CPU.

Na przedwczorajszej konferencji z okazji targów Computex 2022 AMD zaprezentowało oficjalnie procesory AMD Ryzen 7000. Wraz z nimi Czerwoni zapowiedzieli chipsety do płyt głównych - X670E (Extreme), X670 oraz najtańszy B650. Użytkownicy szybko zaczęli zadawać pytania.

AMD B650 pozwoli na OC

Jedno dotyczyło tego, czy płyty główne z mainstreamowym chipsetem B650 pozwolą na overclocking procesorów AMD Ryzen 7000. AMD potwierdziło, że jak najbardziej będzie to możliwe. Czerwoni nie zamierzają ograniczać użytkowników, którzy zamierzają bawić się zegarami CPU i to nawet pomimo tego, że na domyślnych ustawieniach niektóre z nich będą działać z częstotliwością ponad 5 GHz.

Nie oznacza to, że płyty główne z chipsetem B650 będą najlepszym wyborem, który pozwoli zaoszczędzić trochę grosza. Będą one pod kilkoma względami ograniczone w stosunku do chipsetów X670 oraz X670E. Najważniejsza różnica dotyczy obsługi pojedynczego slotu PCIe 5.0 M.2. Karty graficzne będą już działać na PCIe 4.0 16x. Na razie to nie problem, ale może to stanowić ograniczenie dla przyszłych grafik na PCIe 5.0.

