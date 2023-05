AMD rozwiązało jeden problem, ale stworzyło kolejne

Okazało się, że część procesorów AMD Ryzen 7000X3D ulega uszkodzeniu z powodu ustawiania zbyt wysokiego napięcia w trybie EXPO. Czerwoni wydali aktualizację AGESA, która nakłada limity 1.3 V dla napięcia SoC oraz wprowadza zmiany w funkcjach PROCHOT i tym samym eliminuje problem. Niestety, poprawki do BIOS-u okazały się niedopracowane i powodują kolejne problemy.

Nie da się ukryć, że aktualizacja AGESA prawdopodobnie była wydawana w pośpiechu. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, w końcu spalone procesory i to nawet bez OC, to nie było coś akceptowalnego z perspektywy użytkowników. Niestety, pośpiech ten sprawił, że nowe wersje BIOS są zwyczajnie zbugowane.

From sources:“PROCHOT Control” and “PROCHOT Deassertion Ramp” in AGESA 1.0.7.0 (internal testing ver.) is NOT avaialable in AGESA 1.0.0.7.

Also rumored RAM compatibility of 1.0.0.7 is worse than 1.0.0.6. Eg. 192GB stable frequency: 6000MT/s (1.0.0.6) -> 4400 (1.0.0.7) w/SOC 1.3v.