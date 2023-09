AMD ma nowe procesory. To dopełnienie 4. generacji AMD EPYC

Firma AMD dopełniła 4. generację procesorów EPYC nową serią AMD EPYC 8004, wcześniej znaną pod nazwą Siena. Nowe procesory mają rdzenie Zen 4c, dzięki czemu umożliwiają dostawcom usług tworzenie bardziej energooszczędnych i zróżnicowanych platform do inteligentnych urządzeń brzegowych, jak te służące do sprzedaży, produkcji czy telekomunikacji, ale także do centrów danych, chmur i innych zastosowań