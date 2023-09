AMD szykuje przystępne cenowo karty graficzne Radeon RX 7600 XT

Wygląda na to, że AMD przypomniało sobie o osobach, które nie chcą wydawać dużo na kartę graficzną. Na rynek zmierzają nowe modele Radeon RX 7600 XT.

Najnowsza generacja kart graficznych AMD to rodzina Radeon RX 7000. Debiutowała ona na rynku pod koniec ubiegłego roku i od tamtej pory pojawiło się pięć różnych modeli. Przy premierze dwóch ostatnich - Radeon RX 7700 XT i RX 7800 XT - Czerwoni twierdzili, że ich portfolio jest już kompletne.

AMD Radeon RX 7600 XT zaoferuje 10 i 12 GB pamięci VRAM

Wygląda jednak na to, że AMD może mieć jeszcze parę innych układów w zanadrzu. Jest to o tyle ciekawe, bo tym razem mowa byłaby o niskim segmencie cenowo-wydajnościowym, gdzie aktualnie są spore braki.

Nowy wpis w bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) zdradza, że firma PowerColor szykuje się do premiery kart graficznych AMD Radeon RX 7600 XT w dwóch wariantach. Mowa o modelach z 10 i 12 GB pamięci VRAM. Byłoby to świetne uzupełnienie luki między zwykłym Radeonem RX 7600, a RX 7700 XT.

Przygotować powinniśmy się na przynajmniej cztery różne modele - dwa z podstawowej serii Fighter i dwa z nieco wyżej pozycjonowanej serii Hellhound z podświetleniem LED oraz fabrycznym podkręceniem (OC).

PowerColor Radeon RX 7600 XT Hellhound OC 12GB (RX7600XT 12G-L/OC)

PowerColor Radeon RX 7600 XT Fighter 12GB (RX7600XT 12G-F)

PowerColor Radeon RX 7600 XT Hellhound OC 10GB (RX7600XT 10G-L/OC)

PowerColor Radeon RX 7600 XT Fighter 10GB (RX7600XT 10G-F)

Niestety na tym kończą się dostępne informacje. Dostępna specyfikacja jak użyty rdzeń, taktowania, szyna pamięci czy data premiery pozostają tajemnicą. Najbardziej prawdopodobne jest użycie rdzenia AMD Navi 33 i 96- oraz 80-bitowej szyny danych. To by jednak oznaczało niższą przepustowość niż w słabszym i dostępnym już modelu. Należy więc zakładać, że będzie to jednak AMD Navi 32 i 192- oraz 160-bitowa szyna danych.

