To jest porządny sprzęt! Ten producent daje aż 10 lat gwarancji

Szukasz mocnego zasilacza o wysokiej sprawności? Zależy Ci na długiej i cichej pracy? Potrzebujesz modularnego okablowania? Seasonic ma coś dla Ciebie!

Entuzjaści komputerowi świetnie zdają sobie sprawę, że kupno porządnego zasilacza to inwestycja na lata. Jeden dobry PSU może bowiem obsłużyć kilka kolejnych konfiguracji PC. A więc jednorazowy, większy wydatek zwróci się nam na przestrzeni lat podczas modernizacji lub zmiany komputera.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.0 oferują moc 750, 850 i 1000 W

I chociaż w sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie różnych modeli, to producentów najlepszych jednostek wcale nie ma tak dużo. Mowa głównie o be quiet!, Corsair, FSP, Super Flower i Seasonic. Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatnia z wymienionych nazw, bowiem inne firmy często korzystają z ich platform w swoich PSU.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.0 to nowe jednostki w ramach znanej i cenionej serii FOCUS. Jak łatwo się domyślić są to modularne zasilacze ATX, które zostały zmodernizowane by spełniać wymagania standardu ATX 3.0 oraz PCIe 5.0. Mogą więc one zasilać karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 ze złączem 12VHPWR. Mowa o wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold.

Mamy tutaj do czynienia z pojedynczymi, mocnymi liniami +12 V oraz japońskimi kondensatorami. Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. Całość chłodzi cichy, 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, który do 30% obciążenia pozostaje wyłączony.

Przewody są odłączane, ich ilość i rodzaj zależy od konkretnej mocy zasilacza. Marto podkreślić, że wszystkie wiązki doczekały się wytrzymałego, nylonowego oplotu w czarnym kolorze.

Seria Seasonic FOCUS GX ATX 3.0 zaoferuje trzy warianty mocy - 750, 850 i 1000 W. Sugerowane ceny ustalono kolejno na 130, 150 i 200 euro, czyli około 605, 699 i 935 złotych. Opisywane jednostki mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Producent tradycyjnie już udziela aż 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Seasonic

Źródło tekstu: oprac. własne