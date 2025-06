Ten Air Fryer to zupełna nowość na rynku. Ma dwie olbrzymie komory, a zajmuje mało miejsca

Firma COSORI znalazła rozwiązanie tego problemu. Zamiast ustawiać dwie komory obok siebie, postawiła ona na konstrukcję piętrową. Dzięki temu zajmuje ona powierzchnię o wymiarach zaledwie 30 × 40,5 cm. Jej wysokość to natomiast 41,3 cm . Dzięki temu i umieszczonemu pod kątem panelowi sterującemu nie koliduje ona nawet ze stosunkowo nisko powieszonymi szafkami kuchennymi.

COSORI Turbo Tower Pro Smart

Oferuje ona dwa, niezależne od siebie koszyki. Pierwszy ma 6,5, a drugi 4,3 litra. Można więc korzystać z jednego z nich przygotowując mały posiłek, albo obydwu jednocześnie gotując obiad dla dużej rodziny. Dzięki nienagrzewającej się obudowie nie stanowi ona problemu dla naszych szafek, ani niczego w jej towarzystwie. Co więcej, możemy nią sterować zarówno za pomocą panelu, jak i aplikacji na naszym smartfonie. Oferuje ona moc 2630 W oraz osiąga temperatury do 230 stopni Celsjusza. A wszystko to w promocyjnej cenie 1299 zł.