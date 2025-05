Action też rozpieszcza majsterkowiczów. Już ustawiają się kolejki

W dniach od 7 do 13 maja 2025 zakupimy dwa praktyczne urządzenia marki FERM w lepszej cenie niż ta regularna. Wkrętarkę akumulatorową nabędziemy w cenie 74,99 złotych, a narzędzie wielofunkcyjne wraz z akcesoriami, za 64,99 złotych. Warto popędzić do Action i przyjrzeć się ofercie, bowiem jak to z okazjami bywa - przecenione produkty znikają w mgnieniu oka ze sklepowych półek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wkrętarka akumulatorowa FERM

Urządzenie zostało wyposażone w kabel do ładowania, nasadki oraz bity. Posiada także oświetlenie LED. Taka bezprzewodowa wiertarka to bardzo przydatne urządzenie podczas majsterkowania w domu i na podwórku. Producent zadbał o to, aby praktyczny pojemnik do przechowywania zmieścił wszystko, co trzeba. Wkrętarkę można w łatwy sposób naładować przy pomocy kabla USB. Bez problemu także można wymieniać nasadki. Dzięki tej opcji, mamy pewność, że dotrzemy także do trudno dostępnych miejsc w trakcie pracy. Dzięki wmontowanym lampkom LED jeszcze lepiej wszystko zobaczymy.

Action

Narzędzie wielofunkcyjne FERM, 8 woltów

To przydatny gadżet do pracy w domu i dookoła niego. Warto podkreślić, że zawiera 50 akcesoriów i kabel do ładowania. To, podobnie jak wiertarka, narzędzie bezprzewodowe, które pozwoli błyskawicznie wykonać różne drobne poprawki. Można za jego pomocą szlifować, polerować, a także wiercić. Narzędzie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. Niewielkich rozmiarów, łatwe do przechowywania.