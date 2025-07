Action zaskakuje nowością. Oryginalny Kärcher za 259 zł

To sprzęt znanej marki możemy kupić w Action za naprawdę śmieszne pieniądze. A dokładniej odkurzacz Kärcher KWD1. Oficjalnie jest to mały odkurzacz warsztatowy. Dzięki temu może on obejść ograniczenie mocy wynoszące do 900 W dla odkurzaczy domowych. Oferuje on przy tym silnik o mocy 1000 W. Tym samym nadaje się on idealnie do niewielkiego warsztatu, czy zakładu, ale także skutecznie odkurzy nasz dom.