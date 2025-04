Action znów rzucił fajne urządzenie. Za taką cenę warto wypróbować!

Wiele się teraz pisze o powerbankach i to nie tylko w kontekście zabierania ze sobą do samolotu.Właściwie to nie powinno nas wcale dziwić, bowiem przed nami majówka i wyjazdy świąteczne do rodziny, albo i na drugi koniec świata. W myśl zasady "przezorny zawsze ubezpieczony" warto mieć ze sobą także zapas energii, gdziekolwiek nas los poniesie.

Naszą uwagę zwrócił powerbank do szybkiego ładowania Re-load. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję szybkiego ładowania i cyfrowy wskaźnik stanu naładowania. Powerbank jest od razu gotowy do użycia. Co najważniejsze, jak zapewnia producent, można go bezpiecznie wnieść ze sobą na pokład samolotu.

Co oznacza funkcja szybkiego ładowania w praktyce? Dzięki opcji Power Delivery i Fast Charge, telefon ma szansę naładowania się do 50% w ciągu zaledwie 30 minut.

Powerbank posiada moc 18 W, a bateria w którą został wyposażony ma możliwość wielokrotnego ładowania. I choć na rynku, albo i w samym Action jest wiele tego typu powerbanków, to warto teraz przetestować właśnie ten, bowiem znalazł się na promocji. W dniach od 2 do 8 kwietnia kupimy go za 59,35 złotych. A mimo wszystkich opinii krążących w sieci, nie ma to jak przekonać się osobiście o tym, jak działa dane urządzenie. Za taką cenę warto wypróbować.