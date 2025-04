Mocna promocja w Action. Podwójną ładowarka 65 W w świetnej cenie

Moc i nowoczesność dzięki GaN

Całkowita moc 65 W pozwala na efektywne i jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń, co jest bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu.

Wygoda i dodatki w zestawie

Kompaktowy rozmiar, będący zaletą technologii GaN, sprawia, że ładowarkę Re-load łatwo zabrać ze sobą w podróż czy do pracy. Nie trzeba już nosić kilku oddzielnych zasilaczy. Dodatkowym miłym bonusem jest fakt, że w zestawie znajduje się również kabel do ładowania (na zdjęciach widoczny jest kabel USB-C do USB-C). Ładowarka dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym.