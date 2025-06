Jeśli masz auto, to czym prędzej jedź do Action. To niezbędnik zmotoryzowanych

Qi Grundig łączy w jedno dwa urządzenia, które powinny być w każdym aucie. Przede wszystkim jest to wygodny i mocno rozbudowany uchwyt na telefon . Łączy się go za pomocą przyssawki, najlepiej przypiętej do przedniej szyby. Dzięki temu nie odpadnie, nawet na wertepach. Oczywiście warto zadbać, aby szyba przed montażem była czysta i odkurzona.

Ładowarka samochodowa Qi Grundig z Action

Jednak pewny chwyt i możliwość obracania głowicy nawet o 360-stopni to dopiero początek. Urządzenie to funkcjonuje także jako ładowarka Qi. I to dość konkretna, ponieważ o mocy 15 W. Dzięki temu możesz zapomnieć o konieczności podłączania smartfona kablem do samochodu a energia w nim i ta będzie uzupełniana podczas jazdy. Jest to więc idealny zestaw dla nowszych aut z Android Auto.