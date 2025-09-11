Gracze konsolowi biegną dziś do Action. Kto ma Switcha, ten będzie wniebowzięty

I chociaż od jego premiery minęło wiele lat, to konstrukcyjnie wciąż jest to szczyt innowacyjności. Pojawia się tylko jeden zgrzyt: Joy Cony, czyli połówki padów, które są miniaturowymi kontrolerami, mamy tylko dwa i dwa na raz mogą ładować się w konsoli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stacja łądowania Joy Conów

A przecież Switch to imprezowe centrum rozrywki. Konsola, na której jednocześnie może grać znacznie więcej osób. Oczywiście można dokupić dodatkowe Joy Cony, ale jak je wszystkie ładować? Z pomocą nadchodzi Action, do którego trafiła stacja ładowania tych sprytnych kontrolerów. Pozwala ona na naładowanie aż 4 dodatkowych sztuk, dzięki czemu bez skrępowania jednocześnie będzie mogło grać do 6 osób na raz jeśli weźmiemy pod uwagę też te dwa z konsoli. A wszystko to za jedyne 25,59 zł.