Acer pokazał monitory dla kreatywnych. Aż cieknie ślinka

Acer PE160WU – 16-calowy, przenośny monitor OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 odświeżaniu 120 Hz, 100% pokryciu gamy DCI-P3, certyfikacji Pantone oraz masie zaledwie 0,75 kg. Został wyposażony w podstawkę i złącze USB-C, co czyni go idealnym narzędziem do pracy w terenie.

Wszystkie modele są fabrycznie kalibrowane i osiągają dokładność odwzorowania barw na poziomie Delta E<1, co gwarantuje profesjonalną jakość obrazu nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Monitory pokrywają do 100% przestrzeni AdobeRGB i DCI-P3, co pozwala na pracę z materiałami przeznaczonymi do druku, filmu i internetu bez ryzyka przekłamań kolorystycznych.