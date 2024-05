Acer Vero HL6810 - projektory nowej generacji. Dla fanów sportu

Acer wprowadza na rynek nowe modele projektorów. Z myślą o kinomaniakach i graczach. Fani piłki nożnej będą także pozytywnie zaskoczeni. Brzmi dobrze?

Acer właśnie wprowadził do swojej oferty nowe ekologiczne projektory Vero. Mają one szanse wznieść poziom domowej rozrywki na wyżyny, jednocześnie dbając o ochronę środowiska. W skład nowej serii wchodzą modele: Acer Vero HL6810 i HL6810ATV. I co to za parametry! Oba charakteryzują się oszałamiającą rozdzielczością 4K UHD, jasnością na poziomie 4000 ANSI lumenów oraz zgodnością z HDR10.

Projektory dla miłośników kina i gier

Produkty Acera z pewnością spodobają się tym, którzy nad wyraz cenią sobie kinowe doświadczenia. Powinny przypaść do gustu także fanom gier. Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840x2160) i jasność 4000 ANSI lumenów, są możliwe dzięki hybrydowemu źródłu światła laser/LED. Co to oznacza? Właściwie tylko jedno - czysty obraz i żywe kolory niezależnie od okoliczności. Wrażenie jakości potęguje także dynamiczny współczynnik kontrastu 50 000:1 i możliwość osiagnięcia 105% gamy kolorów Rec. 709. Do wyboru mamy aż cztery tryby kolorystyczne do wyboru.

Gratka dla miłośników sportu

Dla fanów meczy, firma Acer dodała specjalny tryb Football, który optymalizuje sceny, aby uczynić je bardziej realistycznymi.

Łatwa i intuicyjna integracja z Android TV

Projektory Vero mają wbudowany specjalny moduł AndroidTV12, co sprawia, że jego instalacja staje się wyjątkowo prosta. Co więcej, nie potrzeba stosować żadnych kabli. Projektor zapewnia bezpośredni dostęp do popularnych platform streamingowych takich, jak Netflix czy YouTube. Obsługuje także sterowanie głosowe za pomocą specjalnego pilota lub smartfona. Jeśli chodzi o ZOOM to projektory obsługują zoom o współczynniku 1,3x i posiadają technologię korekcji trapezowej HV. Można też skorzystać z 4-punktowej regulacji narożników, co zapewni optymalne ustawienie nawet na nierównych przestrzeniach.

Nowe projektory dodatkowo dbają o nasz wzrok, zmniejszając negatywny wpływ niebieskiego światła na oczy. Jeśli ktoś chce podkręcić dźwięk na wyższą jakość to jest to możliwe poprzez podłączenie zewnętrznego urządzenia przed HDMI 2.0.

Projektory Vero - dlaczego ekologiczne?

Zaprojektowane w myśl zasady o zrównoważonym rozwoju. Mają wydajne hybrydowe żródło światła laser/LED, które jest wolne od szkodliwej rtęci. Ich żywotność do 30 000 godzin. W porównaniu z tradycyjnymi projektorami lampowymi, oszczędzają aż 48% energii. Ponadto, obudowa projektorów wykonana jest w 50% z plastiku pochodzącego z recyclingu.

