Acer dba o planetę. Plastik z recyklingu w komputerach i monitorze Vero

Planeta jest niezmiennie w centrum zainteresowania firmy Acer. Właśnie poznaliśmy kolejne komputery z serii Vero, których obudowy zostały wykonane z odzyskanego plastiku. To jednak nie koniec ekologicznych innowacji – sporo dzieje się też w zakresie pakowania i oszczędzania energii.

Cała seria Vero jest projektowana i produkowana zgodnie z wyśrubowanymi standardami ochrony środowiska. Obejmują one między innymi stosowanie plastiku z recyklingu w procesie produkcji, a także opakowania, nadające się do ponownego przetworzenia… albo wykorzystania. Jedno z nich ma fragment tektury, z którego można złożyć podstawkę pod nowo kupionego laptopa. Komputery z serii Acer Vero działają pod kontrolą nowiutkiego Windowsa 11.

Acer Aspire Vero – ekolaptop na co dzień

Najlepszym dowodem na realne wysiłki Acera jest laptop Acer Aspire Vero. Jego obudowa zawiera 30% plastiku z recyklingu, klawisze zaś są wykonane z odzyskanego plastiku w połowie. Opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania do ostatniego grama tektury.

Ciekawostką w tym modelu jest ekran. Acer Aspire Vero nie może pochwalić się niesamowitymi osiągnięciami w zakresie wyświetlania barw w trybie HDR, ale ma inną zaletę: ekran FHD 15,6 cala nadaje się do ponownego przetworzenia w 99%. Na bokach znalazły się dwa porty USB-A, jedno USB-C, złącze do ładowania, a także Ethernet, HDMI i gniazdo na słuchawki. Myślę, że to rozsądny zestaw portów, dzięki któremu nie trzeba będzie kupować dodatkowych akcesoriów.

Wewnątrz pracuje Intel Core 11. generacji z układem graficznym Intel Iris X, nie zabrakło nowoczesnego Wi-Fi 6 i czytnika linii papilarnych w sporym touchpadzie. Ważnym elementem jest też oprogramowanie Acer VeroSense, pozwalające wybrać tryb pracy komputera. Mówiąc wprost, pozwala przyciąć moc obliczeniową, gdy nie jest potrzebna, by oszczędzać energię.

Acer TravelMate Vero – ekobiznes i ekomobilność

Dla biznesu powstał podobny Acer TravelMate Vero. Tu również obudowa została wykonana w 30% z plastiku z recyklingu, a przy tym ma specyfikację, która spełni wymagania firm. Jest tu między innymi miejsce na zamek Kensington Lock oraz dyskretny moduł TPM.

Acer TravelMate Vero został wyposażony w ekran Full HD 15,6 cala. Tu Acer nie chwali się łatwą do przetworzenia matrycą, więc zapewne mamy do czynienia ze standardowym ekranem LCD o większym gamucie, niż w Aspire Vero. W środku będzie można zamontować procesory Intel Core 11. generacji, i5 lub i7, do 16 GB RAM-u i dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB. Dizajn obudowy i dostępne złącza są niemal identyczne z modelem Acer Aspire Vero.

Acer Veriton Vero Mini – mały ekodesktop

Można być eko i mieć komputer stacjonarny. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Acer Veriton Vero Mini. Jego obudowa została wykonana w 25% z plastiku z odzysku.

Specyfikacja tego niewielkiego komputera wymienia procesor Intel Core vPro i zintegrowany układ graficzny, do tego można dołożyć do 64 GB RAM-u, dysk HDD do 2 TB i dysk M.2 do 1 TB. Komputer ma sporo złączy, w tym dwa gniazda DisplayPort i wymagane przez firmy Kensington Lock. Dział IT może zarządzać maszyną z użyciem narzędzi Acer Office Manager i Acer Control Center. Oczywiście można ten komputer zamontować za monitorem.

Acer Vero BR277 – monitor do ekologicznego biura

Do takiego mini-desktopa warto dobrać ekologiczny monitor. Tu również Acer wychodzi naprzeciw potrzebom i proponuje Acer Vero BR277. To monitor FHD IPS o przekątnej 27", którego gamut obejmuje 72% przestrzeni NTSC. Jasność matowej matrycy została określona na poziomie 250 nitów.

Obudowa tego monitora w połowie składa się z ponownie przetworzonego plastiku. Ponadto monitor ma certyfikaty energooszczędności Energy Star, TCO i EPEAT. Acer zadbał też o ergonomię pracy, dodają regulację jasności, regulowaną podstawę, ochronę przed niebieskim światłem i technikę ComfyView, eliminującą migotanie ekranu. Ekran został pokryty powłoką antyodblaskową.

Do ekologicznego komputera będziemy mogli dokupić także akcesoria wykonane w części z tworzyw z odzysku. W ofercie pojawią się myszki i podkładki, a także etui ochronne na laptopy.

Dostępność i cena

Acer podał też informacje o dostępności nowych produktów w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami jako pierwszy do Polski trafi Aspire Vero z procesorem Core i5, będzie można go kupić w sklepie x-kom już w listopadzie za 3199 zł. Acer Aspire Vero z procesorem i7 do sprzedaży trafi w połowie grudnia i będzie go można kupić za 3649 zł.

Acer TravelMate Vero będzie kosztować 3499 zł a Veriton Vero 2799 zł — oba sprzęty na polskim rynku pojawią się w pierwszym kwartale 2022 roku. Nie mamy jeszcze informacji o monitorach i akcesoriach.

