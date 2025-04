55-calowy telewizor QLED od Samsunga kupisz dziś za 2299 zł

Tym samym przekątna, która jest jednym z podstawowych kryteriów doboru ekranu, nie zawsze musi być tą najwyższą. Czasami jest to wręcz niewskazane . Rozdzielczość? Powyżej pewnego progu cenowego standardem jest 4K . I nie ma tu znaczenia, czy to telewizor za 5, czy za 100 tysięcy. Z parametrów, do których łatwo się dokopać powinniśmy więc zwracać uwagę na technologię matrycy . Tu na przykład mamy Samsunga QE55Q68DAU z panelem QLED, który może być Wasz już za 2299 złotych .

Samsung QE55Q68DAU

Telewizor ten ma 55-calową matrycę QLED o rozdzielczości 4K. Oczywiście większość treści na rynku wciąż jest w Full HD. To jednak żaden problem, ponieważ Samsung wyposażył go w chip AI, który skaluje obraz o niższej rozdzielczości do natywnej wyświetlacza. Warto także przyjrzeć się technologii QLED. Ta w dużym skrócie oferuje o wiele szerszą paletę barw, niż standardowe LCD. Tym samym możemy liczyć na ich pełne pokrycie nawet w treściach HDR. A wszystko to za 2299 zł.